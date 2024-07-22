Энтомолог рассказал, почему в России появляются новые виды насекомых и заболеваний

Гидробиолог и энтомолог Вадим Марьинский рассказал, что новые виды беспозвоночных и заболеваний, которые они переносят, появляются из-за потепления. Зима становится мягче, а лето становится жарче, что создает благоприятные условия для жизни новых видов комаров, переносящих тропические и субтропические заболевания, или паразитов пресных вод.

Например, по словам Марьинского, из-за потепления все ближе к территории России с запада Европы фиксируют случаи заболевания неглериозом, который провоцируют одноклеточные организмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.