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22 июля, 17:45

Общество

Энтомолог рассказал, почему в России появляются новые виды насекомых и заболеваний

Энтомолог рассказал, почему в России появляются новые виды насекомых и заболеваний

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Гидробиолог и энтомолог Вадим Марьинский рассказал, что новые виды беспозвоночных и заболеваний, которые они переносят, появляются из-за потепления. Зима становится мягче, а лето становится жарче, что создает благоприятные условия для жизни новых видов комаров, переносящих тропические и субтропические заболевания, или паразитов пресных вод.

Например, по словам Марьинского, из-за потепления все ближе к территории России с запада Европы фиксируют случаи заболевания неглериозом, который провоцируют одноклеточные организмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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