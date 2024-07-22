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22 июля, 15:30

Общество

Эксперт рассказал, чем может быть опасно купание в небольших водоемах

Эксперт рассказал, чем может быть опасно купание в небольших водоемах

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По словам гидробиолога, энтомолога Вадима Марьинского, в водоемах средней полосы России во второй половине лета в жаркую погоду начинают активно размножаться паразиты церкарии, разносчиками которых являются утки. У человека, который заразился ими, на теле может появиться сыпь и покраснение. При этом ученый заверил что в небольшом количестве церкарии не опасны.

Чтобы не допустить заражения Марьинский предостерегает от купания в небольших прудах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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