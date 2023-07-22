Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Это стало возможным в связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации.

К уязвимым категориям относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались, лица старше 60 лет и те, у кого диагностированы хронические заболевания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.