Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за предстоящей 23 июля жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за жары. Он будет действовать в субботу, 23 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Столичные синоптики обещают в субботу, 23 июля, больше 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.