Названа стоимость малины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести малину можно на Велозаводском рынке. Туда ее везут из Владимирской области, Ставропольского края и Белоруссии.

Белорусская малина обойдется в 500 рублей за килограмм. Аналогичная стоимость у ягоды из Владимирской области. Малина из Ставропольского края на 200 рублей дороже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.