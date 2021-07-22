Эксперт рассказала о взыскании долгов коллекторами

Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги по коммуналке. Поправки подготовил Минстрой России. Отмечается, что заниматься этим смогут коллекторы, которые входят в госреестр юридических лиц. Законопроект уже направили в федеральные органы.

Эту тему обсудили с исполнительным директором межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Верой Москвиной.

Она рассказала, с чем связано такое нововведение, как сейчас происходит взыскание долгов и кто будет регулировать деятельность коллекторов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.