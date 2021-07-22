В России выявили единичные случаи "Гамма"-штамма коронавируса

В Россию пришел "бразильский" штамм коронавируса "Гамма". Он такой же заразный, как и "индийский". Об этом заявили в центре "Вектор".

Пока отмечают единичные случаи, преобладает все-таки штамм "Дельта". Но вариант из Бразилии тоже снижает эффективность антител.

Штамм обнаружили еще в декабре прошлого года в Рио-де-Жанейро. Ученые выяснили, что он способен преодолевать иммунитет переболевших.

Ранее в Университете Сан-Паулу отметили, что все мутации вирусов в стране происходят из-за отсутствия санитарного контроля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.