Телезрителям рассказали о главных событиях последнего часа

В Москве повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех прививочных центрах. Сделать повторную прививку можно "Спутником Лайт" или "Спутником V". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Бразильский" штамм коронавируса "Гамма" обнаружен в России. Он, как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным, заявили в научном центре "Вектор".

Церемония открытия Олимпиады должна пройти по плану, несмотря на заболеваемость. Глава Оперативного центра оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура сообщил, что на трибуны пустят 950 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.