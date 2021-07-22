Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа

В Москве повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех прививочных центрах. Сделать повторную прививку можно "Спутником Лайт" или "Спутником V". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди легкоатлетов ОКР в Токио нет случаев коронавируса. Но в олимпийской деревне за последние дни заболели уже 12 человек.

Курс евро опустился ниже 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Данная тенденция отметилась впервые с 6 июля текущего года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.