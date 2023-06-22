Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, 23 июня на Москву может выпасть 20% месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается ветер до 17 метров в секунду.

В Чертанове уже несколько часов тушат крупный пожар на заводе по сортировке мусора. Огонь быстро распространился и охватил почти тысячу квадратных метров. Дым виден за несколько километров. К тушению привлекли авиацию.



Обломки обнаружены в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа. Об этом сообщила Береговая охрана США. Однако принадлежат ли они тому самому аппарату – неизвестно. Сейчас данные изучают эксперты.

Традиционная церемония в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной прошла в Александровском саду. Президента сопровождали ветераны. Павших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

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