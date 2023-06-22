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Новости

Новости

22 июня, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 42 тыс с начала года

На Белорусском вокзале почтили память героев Великой Отечественной войны

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице

"Жизнь в большом городе": детский отдых

Новости часа: более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Москва 24 разыграет подарки 23 июня

"Атмосфера": ливни и грозы ожидаются в столице 23 июня

Акцию "Свеча памяти" организовали на Крымской набережной в столице

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, 23 июня на Москву может выпасть 20% месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается ветер до 17 метров в секунду.

В Чертанове уже несколько часов тушат крупный пожар на заводе по сортировке мусора. Огонь быстро распространился и охватил почти тысячу квадратных метров. Дым виден за несколько километров. К тушению привлекли авиацию.

Обломки обнаружены в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа. Об этом сообщила Береговая охрана США. Однако принадлежат ли они тому самому аппарату – неизвестно. Сейчас данные изучают эксперты.

Традиционная церемония в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной прошла в Александровском саду. Президента сопровождали ветераны. Павших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония парадным прохождением расчетов Почетного караула Президентского полка и возложением президентом цветов у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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