22 июня, 20:00Общество
Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 42 тыс с начала года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число безработных в России снизилось на 42 тысячи с начала года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Московские автобусы не будут останавливаться у Парка Горького во время выпускного вечера 24–25 июня. Об этом сообщили в Дептрансе.
Почти 45 тыс москвичей сделали прививку от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.