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Новости

Новости

22 июня, 20:00

Общество

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 42 тыс с начала года

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 42 тыс с начала года

На Белорусском вокзале почтили память героев Великой Отечественной войны

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице

"Жизнь в большом городе": детский отдых

Новости часа: более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

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"Атмосфера": ливни и грозы ожидаются в столице 23 июня

Акцию "Свеча памяти" организовали на Крымской набережной в столице

Почти четыре тысячи человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число безработных в России снизилось на 42 тысячи с начала года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Московские автобусы не будут останавливаться у Парка Горького во время выпускного вечера 24–25 июня. Об этом сообщили в Дептрансе.

Почти 45 тыс москвичей сделали прививку от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.

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