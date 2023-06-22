Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 42 тыс с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число безработных в России снизилось на 42 тысячи с начала года. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Московские автобусы не будут останавливаться у Парка Горького во время выпускного вечера 24–25 июня. Об этом сообщили в Дептрансе.

Почти 45 тыс москвичей сделали прививку от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.