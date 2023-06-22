Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 16:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Москва 24 разыграет подарки 23 июня

"Атмосфера": ливни и грозы ожидаются в столице 23 июня

Акцию "Свеча памяти" организовали на Крымской набережной в столице

Почти четыре тысячи человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в столице

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Синоптики рассказали о дожде 23 июня в столице

"Актуальный репортаж": стоимость аренды жилья для молодежи в РФ может измениться

Более 15 тысяч москвичей сдадут ЕГЭ в резервные дни

Новости часа: Песков заявил, что РФ наблюдает возможный разлад в коллективном Западе

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в период с 03:00 до 22:00 23 июня над столицей будет проходить атмосферный фронт. Местами пройдут интенсивные дожди с градом.

Из-за ухудшения погоды ночью экстренные службы просят горожан соблюдать правила безопасности – не находиться рядом с шаткими конструкциями, рекламными щитами и не парковать возле них машины. Водителям следует увеличить дистанцию и не совершать резких маневров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика