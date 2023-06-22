22 июня, 16:15Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в период с 03:00 до 22:00 23 июня над столицей будет проходить атмосферный фронт. Местами пройдут интенсивные дожди с градом.
Из-за ухудшения погоды ночью экстренные службы просят горожан соблюдать правила безопасности – не находиться рядом с шаткими конструкциями, рекламными щитами и не парковать возле них машины. Водителям следует увеличить дистанцию и не совершать резких маневров.
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