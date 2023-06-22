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Пришедшие на пункт отбора контрактников объяснили свое решение верностью Родине

Пришедшие на пункт отбора контрактников объяснили свое решение верностью Родине

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В столичном пункте на улице Яблочкова продолжается отбор кандидатов на контрактную службу. На прием советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117.

Задать вопросы можно и лично, а именно волонтерам, которые ежедневно работают в центре и консультируют посетителей. На месте кандидатов направят на медосмотр и проведут собеседование.

"Служить на контрактной основе я давно собирался, а тут такая возможность подвернулась. Ну долг, отечество, Родина прежде всего. Это, как говорится, ответственность и долг каждого гражданина Российской Федерации. Я думаю многие бы так поступили", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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