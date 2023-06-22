Убытки по ДТП начнут оформлять в электронном виде с 15 июля

Автомобилистам, попавшим в аварию, не надо будет лично приходить в страховую. С 15 июля убытки по ДТП, которые оформляли без инспекторов, начнут оформлять в электронном виде. Данные о машине возьмут из личного кабинета владельца на портале "Госуслуги".

Дальнейшая связь со страховщиками, а также получение направления на ремонт и соглашения о размере выплаты, будет проходить через портал. Сейчас для этого приходится подписывать бумажные документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.