В Подмосковье реконструкторы показали последний мирный день перед ВОВ

В Подмосковье реконструкторы показали последний мирный день 1941 года. В депо Московской железной дороги зрителей погрузили в события провинциального городка, где люди просто беседовали у самовара и танцевали, а из патефонов звучали песни Утесова и Бернеса.

В какой-то момент привычный ритм жизни нарушает голос Левитана. И после этого – проводы на фронт, слезы и бесконечные четыре года войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.