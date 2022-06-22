В столице объявили минуту молчания в День памяти и скорби

В России 22 июня проходит День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Уже два года в это время во всех регионах страны, в том числе и в Москве, одновременно объявляют минуту молчания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.