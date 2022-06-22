Метеоролог сообщил, что 22 июня порывы ветра достигнут 9 метров в секунду

Конец июня порадует москвичей настоящим летним теплом. Уже в эти выходные в столицу вернется 30-градусная жара. В городе будет солнечно и сухо.

А 22 июня температура воздуха поднимется только до 19 градусов тепла. Порывы ветра достигают 9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.