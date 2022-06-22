Новости России: жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой. Выяснилось, что источником инфекции стало мясо теленка. Сейчас за женщиной присматривают врачи, она в удовлетворительном состоянии. Тех, кто контактировал с больной, изолировать не будут, потому что сибирская язва не передается от человека к человеку. Как заявили в НИИ Роспотребнадзора, несмотря на случай заражения, оснований для распространения сибирской язвы в России нет.

Во Владивостоке жильцы пытаются отстоять место для парковки. Территорию, которую люди считали своей, застройщик отдал в аренду под платную стоянку. В итоге автомобилисты снесли все ограждения. Дальше разбираться в конфликте будет участковый.

В Элисте к 60-летию Виктора Цоя, которое отмечали накануне, открыли памятник. Он установлен в центре города. Скульптура повторяет известный кадр из фильма "Игла", главную роль в котором исполнил лидер группы "Кино". Говорят, работа над монументом заняла более 10 лет.

Спасатели продолжают поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2. В район предполагаемой аварии уже вылетели вертолеты. Также туда выдвинулись спасатели с альпинистским снаряжением. Поиски осложняет плохая погода: низкая облачность, плохая видимость и густой туман. Межведомственная авиационная комиссия пока не смогла установить причины авиаинцидента.

