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Общество

09:00

Новости России: жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой

обществорегионытранспорткультурапроисшествияавтопарковкивидеоНикита ПименовЕкатерина Фоменко

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой. Выяснилось, что источником инфекции стало мясо теленка. Сейчас за женщиной присматривают врачи, она в удовлетворительном состоянии. Тех, кто контактировал с больной, изолировать не будут, потому что сибирская язва не передается от человека к человеку. Как заявили в НИИ Роспотребнадзора, несмотря на случай заражения, оснований для распространения сибирской язвы в России нет.

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