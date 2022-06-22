Москвичам рассказали, что делать при трудностях с возвратом средств за ковидные штрафы

У некоторых москвичей возникли трудности с возвратом средств по ковидной амнистии. В частности, их испытали студенты, за которых родители оплачивали штрафы.

О том, что делать, если копию постановления не хранили и кому возврат денег не положен, – в эфире телеканала Москва 24.

