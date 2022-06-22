Москвичи поделились красивыми кадрами рассвета

Телезрители поделились кадрами яркого рассвета в Москве. На видео можно увидеть красно-оранжевое небо.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

