Юрист рассказал, нарушают ли COVID-free-зоны права человека

В Москве заработали первые "свободные от коронавируса" заведения. Зайти туда можно при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса. Юрист Вадим Рождественский рассказал, нарушает ли это права человека.

"Если человек считает, что его права и законные интересы как-то нарушены, он вправе обратиться с жалобой. Если надзорные органы откажут ему в этой жалобе, то он вправе обратиться в суд", – сообщил Рождественский.

Он также подчеркнул, что наличие таких правил в пункте общественного питания не препятствуют и не нарушают каким-либо образом право граждан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.