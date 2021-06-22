Москва 24 в прямом эфире разыграет автомобиль среди привившихся от коронавируса

Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, могут стать участниками розыгрыша автомобилей. Он будет проходить каждую среду в прямом эфире телеканала Москва 24.

Результаты можно узнать на сайте, а также на портале mos.ru. Подробнее – в сюжете.