Память погибших в ВОВ почтили в "Зарядье"

Над Москвой ровно в 4 часа утра на парящем мосту в "Зарядье" прозвучал "Реквием". Всероссийский юношеский симфоническим оркестр под управлением Юрия Башмета исполнил произведение Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.

Башмет отметил, что концерт посвящен памяти погибших в ВОВ. К этому исполнению готовились очень тщательно: измерили все до сантиметра при монтаже сцены, чтобы звук музыкальных инструментов плавно отражался от воды и конструкции моста и шел над утренней Москвой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.