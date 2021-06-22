Эксперт рассказал, какие меры помогут быстро остановить распространение коронавируса

14:15
Ученые из Санкт-Петербурга спрогнозировали пик роста числа зараженных коронавирусом в России. По их мнению, он будет 30 июня. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев считает, что сбить нарастание эпидемии быстро можно сделать только с помощью ограничительных мер.
"Даже если мы сейчас все побежим и вакцинируемся, эффект проявится где-то через месяц. Примерно столько нужно на выработку иммунитета, если вы раньше не болели и не переболели. У переболевших, конечно, стимуляция иммунитета происходит моментально. После вакцинации уже через 5–7 дней огромный титр и хорошая защита," – заявил Скулачев.
Он подчеркнул, что чем меньше горожане будут находиться в закрытых помещениях, тем меньше будет распространяться вирус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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