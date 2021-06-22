Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

В столице установлен температурный рекорд для 22 июня, к 12:00 воздух в городе прогрелся до +31,9 градуса, следует из данных Гидрометцентра. Синоптики отметили, что предыдущий максимум для этого дня фиксировался в 1917 году и составлял +31,8 градуса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых от COVID-19 граждан, отметив, что люди без иммунитета к коронавирусу в любом случае окажутся в менее выгодном положении, поскольку инфекция ведет себя максимально нестандартно

Россияне начали отказываться от путевок на отечественные курорты в пользу Турции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.