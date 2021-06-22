В Москве выявлено 6 555 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 555 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 458 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 871 человека, выписали при этом 1 079 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 455 (14,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 350 919 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия – Алания – 0,06%, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике – 0,08%, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,09%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.