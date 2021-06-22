В Москве еще две детские поликлиники перешли на электронные медкарты

Еще две детские поликлиники столицы присоединились к пилотному проекту по полному переходу на электронные медкарты. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о больницах № 30 и 52. Так, уже 4 медучреждения в городе присоединились к пилотному проекту. Ракова отметила, что отказ от ведения бумажных медкарт даст врачам больше времени на осмотр больных, а пациентам будет удобно хранить все данные о здоровье в одном месте.

Все детские поликлиники полностью перейдут на новую систему с 1 января 2022 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.