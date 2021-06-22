Жителям столичного региона рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 22 июня, в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +35 градусов, а по области – до +36 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.