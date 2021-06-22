Журналист Тимофей Баженов принял участие в акции "Свеча памяти". Она посвящена Дню памяти и скорби.

"Это день памяти и скорби и день, когда мы вспоминаем какой ценой нам досталась победа Великой Отечественной войне. Мы дети и внуки тех, кто воевал. И всем своим существом мы показываем, что поколение следуют друг за другом, но не забывают своих героев", – сказал Баженов.

В полночь на площади перед Музеем Победы прошла минута молчания, а затем волонтеры зажгли от Вечного огня 1 418 свечей. Именно столько дней длилась та страшная война, унесшая жизни миллионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.