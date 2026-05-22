Многодетные семьи смогут получить единое пособие при превышении дохода не более чем на 10%

Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие даже при небольшом превышении среднедушевого дохода. Закон, предусматривающий такую меру поддержки, вступил в силу 22 мая.

Нововведение касается семей, в которых доход на одного человека превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. В этом случае выплата сохраняется и составит 50% от регионального прожиточного минимума.

