22 мая
Москвичам напомнили о праве купить товар по цене на ценнике
Покупатели могут требовать продажу товара по стоимости, указанной на ценнике, даже если на кассе отображается другая сумма. Юристы напоминают, что по закону продавец обязан предоставлять достоверную информацию о цене товара.
Если решить вопрос на месте не удалось и товар уже оплачен, специалисты советуют сфотографировать ценник и сохранить подтверждение покупки. После этого покупатель может направить претензию в магазин.
