В пицце известных сетей обнаружили подмену сыра

Роскачество выявило подмену сыра в пицце популярных сетей. Специалисты исследовали 20 образцов от производителей разной ценовой категории – от 200 до 1 000 рублей. Проверка касалась содержания молочного жира, фитостеринов и триглицеридов.

Только 11 образцов соответствовали обязательным требованиям. В шести пиццах содержание молочного жира оказалось ниже 2%, что говорит о возможной замене на растительные жиры. Некоторые производители временно сняли продукцию с продажи и пересматривают рецептуру.

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