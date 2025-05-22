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22 мая, 18:30

Общество

В пицце известных сетей обнаружили подмену сыра

В пицце известных сетей обнаружили подмену сыра

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Роскачество выявило подмену сыра в пицце популярных сетей. Специалисты исследовали 20 образцов от производителей разной ценовой категории – от 200 до 1 000 рублей. Проверка касалась содержания молочного жира, фитостеринов и триглицеридов.

Только 11 образцов соответствовали обязательным требованиям. В шести пиццах содержание молочного жира оказалось ниже 2%, что говорит о возможной замене на растительные жиры. Некоторые производители временно сняли продукцию с продажи и пересматривают рецептуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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