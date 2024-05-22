Финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар" прошел в столице

В столице состоялся финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар". Участники представили свою концепцию московского семейного обеда.

По словам организаторов, конкурс – возможность обменяться опытом и услышать авторитетное мнение бренд-шефов. Помимо поваров, в конкурсе "Московские мастера" принимают участие спасатели, инженеры, водители, библиотекари, слесари и представители других профессий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.