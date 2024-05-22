Двое москвичей не смогли улететь в отпуск за рубеж из-за ошибки в документах

Двое москвичей не смогли улететь на отдых за рубеж из-за неправильного написания имени в загранпаспортах. Так, у дочери Артема Марии в свидетельстве о рождении отчество написано через ё, а в загранпаспорте – через е.

А у Алены имя написано через е, однако, на паспортном контроле в аэропорту пограничники заявили, что в русском языке имени Алена, которое пишется через е, не существует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.