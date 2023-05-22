Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Общество

В комитете Госдумы по труду прокомментировали инициативу о шестидневной рабочей неделе

В комитете Госдумы по труду прокомментировали инициативу о шестидневной рабочей неделе

Мощный ливень с градом обрушился на юго-восток и восток Москвы

Подростки утопили самокат в Гольянове

В России проходит День диагностики меланомы

Новости часа: теплая и дождливая погода сохранится в Москве на всю неделю

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

"Время новых. Интервью": дети

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Бананы в России могут признать социально значимым продуктом – СМИ

Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Шестидневная рабочая неделя не принесет пользы экономике и будет только вредить здоровью людей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что шестидневки добиваются члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Они обратились в Минтруда с просьбой разрешить людям отдыхать только один день в неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность экономики и сократить зависимость от импорта.

Профсоюзы с этим предложением категорически не согласны. Там еще в марте предложили перейти на сокращенную рабочую неделю, чтобы не допустить увеличения безработицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика