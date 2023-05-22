В комитете Госдумы по труду прокомментировали инициативу о шестидневной рабочей неделе

Шестидневная рабочая неделя не принесет пользы экономике и будет только вредить здоровью людей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что шестидневки добиваются члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Они обратились в Минтруда с просьбой разрешить людям отдыхать только один день в неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность экономики и сократить зависимость от импорта.

Профсоюзы с этим предложением категорически не согласны. Там еще в марте предложили перейти на сокращенную рабочую неделю, чтобы не допустить увеличения безработицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.