Эксперт оценил идею ввести шестидневную рабочую неделю в РФ

В России могут ввести шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой обратились члены Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в Минтруд. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит повысить прочность экономики и сократить зависимость от импорта.

Профсоюзы не согласны с этим предложением. Наоборот, они предложили перейти на сокращенную рабочую неделю, чтобы не допустить увеличения безработицы.

Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов рассказал, можно ли считать идею ввести шестидневную рабочую неделю нарушением трудовых прав граждан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.