Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Кандидатов там принимают с 09:00 до 20:00. Туда можно прийти просто за консультацией, где сотрудники и волонтеры помогут во всем разобраться, или сразу на месте подать документы.

В центре все организовано по принципу "одного окна". Специалисты проверят бумаги, проведут собеседование и медосмотр. С собой понадобятся паспорт, военный билет, диплом и свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии.

"Мужчина должен защищать свою семью, должен защищать свою Родину, должен бороться за детей", – поделился один из добровольцев.

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