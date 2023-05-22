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Общество

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали о росте продаж товаров, связанных с K-pop

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали о росте продаж товаров, связанных с K-pop

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Россияне стали чаще интересоваться южкокорейской культурой K-pop. Этот жанр включает в себя элементы хип-хопа, рэпа, западного электропопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза, а также отличается высококлассным продюсированием и тщательным подбором артистов.

Участники рынка рассказали, что продажи товаров, связанных с K-pop, выросли почти в три раза. Чаще всего покупают альбомы местных групп. Их находят в соцсетях, а уже потом на музыкальных площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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