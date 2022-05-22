В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом почти в 70 странах

Заболеваемость коронавирусом растет в порядка 70 странах мира, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это происходит на фоне резкого сокращения тестирования на коронавирус и снятия всех ограничений. В ВОЗ также обратили внимание на рост смертности от COVID-19 в Африке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.