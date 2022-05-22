Срок карантина для инфицированных оспой обезьян в Бельгии составит 21 день

Длительность карантина составит три недели для инфицированных оспой обезьян в Бельгии составит 21 день, пишут СМИ.

России и Белоруссии надо продвигать правду о Второй мировой войне, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк в Донбассе, сообщили военные в ЛНР.

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