В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом почти в 70 странах

Заболеваемость коронавирусом растет в порядка 70 странах мира, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это происходит на фоне резкого сокращения тестирования на коронавирус и снятия всех ограничений. В ВОЗ также обратили внимание на рост смертности от COVID-19 в Африке.

В дополнение к коронавируса в мире появилась новая угроза – оспа обезьян, которой инфицированы уже как минимум 92 человека. О новых случаях заражения сообщают в Греции, Швейцарии, Израиле и Нидерландах. Десятки заболевших - в Португалии, Испании и Великобритании. Также зараженные есть в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Швеции и Италии.

Москвичи в выходные отправились на прогулку в центр города, где проходит фестиваль "Московские сезоны".

Так, на Площади Революции можно поесть шашлык, покататься на аттракционах. Кроме того, там есть спортивная зона и стритфуд.

Гастрономический моно-фестиваль "Рыбная неделя" начнется 27 мая в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для посетителей подготовлены кулинарные и творческие мастер-классы, а также насыщенная развлекательная и познавательная программы. Уточняется, что в центре проходит монтаж павильонов фестиваля.



Взрослый с ребенком выехали на велосипедах на середину Щелковского шоссе, роликом поделились телезрители.

Уточняется, что согласно ПДД, движение на велосипеде по дороге можно осуществлять по правому краю проезжей части или обочине. При этом ребенок должен быть не младше 14 лет.



Поездки на электросамокатах стали новой привычкой москвичей. Только в прошлом году они совершили больше 8 миллионов поездок, проехав свыше 34 миллионов километров.



Сгоревший в Одинцове автобус прошел перед рейсом необходимую техпроверку и был полностью исправен, сообщили в Минтрансе Московской области.

В результате ДТП загорелся рейсовый автобус в подмосковном Одинцово, сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что пожар начался на перекрестке, все пассажиры и водитель успели выйти, пострадавших нет. В причинах произошедшего в настоящее время разбирается полиция.

В городе Волноваха после обстрела со стороны украинских войск один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщили власти ДНР. В Минобороны РФ рассказали, что за сутки уничтожили еще 10 украинских беспилотников и перехватили два снаряда системы "Смерч".

Устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово мужчина добровольно пришел в полицию, сообщили в МВД.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии, конфликт начался еще в местном супермаркете. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВДНХ приглашает всех желающих на празднование Дня славянской письменности. Он отмечается 24 мая. В программе – лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, квиз и онлайн-экскурсия, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, уже сегодня в центре славянской письменности "Слово" пройдут воркшоп и мастер-класс.

Порядка 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" в скором времени будут поставлены на боевое дежурство, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки были уничтожены 22 украинских националиста.

В ВОЗ отметили рост заболеваемость коронавирусом почти в 70 странах мира.

Горячую воду начали отключать в Москве, специалистам необходимо проверить теплосети, чтобы зимой не было аварий. Уточняется, что работы продолжаются круглосуточно.

Российские военные активно используют сверхмощную самоходную артиллерийскую установку "Малка" или "Пион" на Украине для разрушения подземных командных пунктов, бетонных дотов и тяжелой техники противника.

Между Химками и Москвой начал курсировать речной трамвай, сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что новый путь от Северного речного вокзала займет всего полчаса.

Кроме того, восемь дополнительных экскурсионных маршрутов запустили на Москве-реке.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба объявил об уходе из клуба. Футболист опубликовал в своем телеграм-канале прощальное видео, в котором предстал в костюме супергероя Дэдпула на фоне стадиона на Крестовском острове

Сняты все ограничения для движения транспорта, введенные на время проведения полумарафона "ЗаБег.РФ" в Москве.

Жители Москвы обнаружили в одном из столичных парков рядом с метро Борисово многочисленное семейство крыс, роликом поделились телезрители.

Ночные заморозки прогнозируют в Подмосковье, температура воздуха опустится до - 2 градусов. При этом в Москве заморозки не ожидаются, а минимальная температура воздуха составит +1 градус. Вся следующая неделя в столичном регионе будет холодной, потепление возможно только ближе к выходным.

Украинские войска обстреляли 4 населенных пункта в ДНР, заявили в республике.

Метеорологическое лето придет в Москву с календарным, заявил синоптик Евгений Тишковец.

Площадь возгорания в Морозовской больнице составила 2 квадратных метра, никто не пострадал, сообщили в МЧС.

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