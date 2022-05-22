Турция не зарегистрировала ни одного случая заражения оспой обезьян

В Минздраве Турции заявили об отсутствии подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в стране.

Ранее стало известно, что заболевание уже зафиксировали в 12-ти странах мира. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заразились более 90 человек, в частности, сообщается о первых случаях в Австрии, Израиле, Греции, Швейцарии и Нидерландах. В России заболевших не было выявлено

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При этом смертельных исходов пока что не было.

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