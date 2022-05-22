В Москве за сутки выявили 278 случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявили 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 96 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Gосле прохождения лечения выздоровели 285 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.