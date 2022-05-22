Оспу обезьян выявили в 12 странах мира

О новой заразе – оспе обезьян – пишут все зарубежные СМИ. Вирус зафиксировали уже в 12 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, оспой обезъян в мире инфицированы уже как минимум 92 человека.

Как проявляется болезнь? И грозит ли она новым тотальным карантином? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.