Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

До 20 градусов тепла обещают метеорологи в Москве на следующей неделе. Пока же в городе прохладно, но солнечно. Плюс 15 – это максимум, на который могут рассчитывать москвичи.

Синоптик Александр Синенков рассказал, как именно будет меняться погода в городе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.