Аналитики выяснили, жители каких городов чаще принимают антидепрессанты

Аналитики выяснили, в каких городах антидепрессанты пользуются наибольшей популярностью. Чаще всего такие препараты принимают жители Санкт-Петербурга, Москвы и области. Меньше всего – в Туве и Чечне, а также в Ненецком автономном округе.

По результатам исследования, в столице от депрессии лечится каждый восьмой, в Питере и Подмосковье – каждый девятый. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.