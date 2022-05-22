Оспой обезьян в мире заболели как минимум 92 человека

Как минимум 92 человека в мире заболели оспой обезьян. Новый вирус зафиксировали в 12 странах. Это самые свежие данные Всемирной организации здравоохранения.

О первых случаях заражения сообщают в Греции, Швейцарии, Израиле и Нидерландах. В России заболевших нет. Причем как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, часть россиян уже имеют иммунитет благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, которая проводилась в стране до 1980 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.