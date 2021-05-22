МВД решило ввести для мигрантов режим "контролируемого пребывания". Он коснется тех иностранцев, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на ее территории. Причиной могут быть судебные процессы или самоизоляция.

На сегодняшний день срок пребывания в России закончился более, чем у полутора миллионов мигрантов. За продлением виз обратились более 134 тысяч человек. Более 4 тысяч хотели бы получить временное убежище. Еще 65 тысяч гастарбайтеров ждут, когда им выдадут разрешение на работу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.