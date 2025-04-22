22 апреля, 22:30Общество
Мастер-класс по картографии прошел в рамках программы "Город героев Москва"
Мастер-класс по картографии прошел в рамках программы "Город героев Москва" патриотического проекта "Молодежь Москвы". Занятие провел участник СВО.
Активисты проекта и студенты столичных вузов изучили основы топографии, узнали, как местность обозначается на карте, как верно определить долготу и широту, а также о том, как правильно назвать координаты местности, используя карту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.