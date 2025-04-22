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22 апреля, 22:30

Общество

Мастер-класс по картографии прошел в рамках программы "Город героев Москва"

Мастер-класс по картографии прошел в рамках программы "Город героев Москва"

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Мастер-класс по картографии прошел в рамках программы "Город героев Москва" патриотического проекта "Молодежь Москвы". Занятие провел участник СВО.

Активисты проекта и студенты столичных вузов изучили основы топографии, узнали, как местность обозначается на карте, как верно определить долготу и широту, а также о том, как правильно назвать координаты местности, используя карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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