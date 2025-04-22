Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Оранжевый уровень опасности из-за жары в Московском регионе продлен до 24 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В среду, 23 апреля, воздух может прогреться до 27 градусов. В МЧС призывают москвичей соблюдать требования пожарной безопасности, а также не подвергать себя риску солнечного удара.

В Москве простятся со скульптором и художником Зурабом Церетели. Церемония состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя. Похороны же пройдут в Тбилиси.

В столице готовится к открытию шестой флагманский центр на базе больницы имени Буянова. Для всех желающих там проходят уникальные экскурсии. Студенты медицинских классов и жители Москвы могут посетить "космическую" гибридную операционную и противошоковый зал.

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