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Новости

22 апреля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

В Москве зафиксирована высокая концентрация пыльцы в воздухе

Синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов в Москве в апреле

"Деньги 24": россиянам напомнили о подаче налоговых деклараций до 30 апреля

В Москве побит температурный рекорд 30-летней давности

Врачи дали рекомендации москвичам, страдающим от аллергии на пыльцу

Новости Москвы: пик автомобильного трафика ожидается 1 мая

Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

"Миллион вопросов": зооюрист рассказала о правах и защите домашних животных

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 23 апреля

Оранжевый уровень опасности из-за жары в Московском регионе продлен до 24 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В среду, 23 апреля, воздух может прогреться до 27 градусов. В МЧС призывают москвичей соблюдать требования пожарной безопасности, а также не подвергать себя риску солнечного удара.

В Москве простятся со скульптором и художником Зурабом Церетели. Церемония состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя. Похороны же пройдут в Тбилиси.

В столице готовится к открытию шестой флагманский центр на базе больницы имени Буянова. Для всех желающих там проходят уникальные экскурсии. Студенты медицинских классов и жители Москвы могут посетить "космическую" гибридную операционную и противошоковый зал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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